賭場負責人認串謀安插戲子供警拘捕囚8月　官斥衝擊法治削市民信心 (17:32)

被告無業陳少寶（40歲），承認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人串謀妨礙司法公正。

辯方求情：被告自覺代罪羔羊、被利用棋子

辯方求情稱，被告曾任汽車維修員，其父母均為退休公務員；他在案中只是聽從指示，亦沒收到早前協定的報酬，他事後已感到後悔，認為自己只是代罪羔羊及被人利用的棋子。

勞官判刑時指出，被告協助擺放兩部釣魚機、拉來戲子扮賭客，可見其角色並非不重要，亦是計劃的主要執行者，此舉削弱市民對香港法治的信心，即時監禁是唯一判刑選項；又稱操縱行為對法治衝擊較大，幸好計劃最終沒成功執行，考慮被告認罪後，判他監禁8個月。

4名反黑組警員趙廣林、賴福康、傅裕文和張子健早前表示不認罪，案件將於3月1日在區域法院再訊。

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