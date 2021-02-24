賭場負責人認串謀安插戲子供警拘捕囚8月　官斥衝擊法治削市民信心 (17:32)

4名荃灣反黑組警員涉與黑幫設局造假，在掃蕩非法賭場前先與黑幫接洽，表明掃蕩日期並要求安排假賭客等人予警方拘捕，一名安插在該賭場工作的臥底揭發事件，4名反黑組警員及賭場負責人被捕及遭起訴。賭場負責人早前承認一項串謀妨礙司法公正罪，案件今（24日）在區域法院判刑。法官勞潔儀斥找「假賭徒」扮真賭客行為對法治衝擊較大，削弱市民對法治的信心，判處被告監禁8個月。
被告無業陳少寶（40歲），承認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人串謀妨礙司法公正。
辯方求情：被告自覺代罪羔羊、被利用棋子
辯方求情稱，被告曾任汽車維修員，其父母均為退休公務員；他在案中只是聽從指示，亦沒收到早前協定的報酬，他事後已感到後悔，認為自己只是代罪羔羊及被人利用的棋子。
勞官判刑時指出，被告協助擺放兩部釣魚機、拉來戲子扮賭客，可見其角色並非不重要，亦是計劃的主要執行者，此舉削弱市民對香港法治的信心，即時監禁是唯一判刑選項；又稱操縱行為對法治衝擊較大，幸好計劃最終沒成功執行，考慮被告認罪後，判他監禁8個月。
4名反黑組警員趙廣林、賴福康、傅裕文和張子健早前表示不認罪，案件將於3月1日在區域法院再訊。
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