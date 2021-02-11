K11 MUSEA名潮食館疑爆疫6人染疫　本港增17確診新冠肺炎6為源頭不明 (16:54)

截至今日（24日）凌晨零時，本港新增17宗新型冠狀病毒確診個案。16宗屬本地感染，當中6宗為源頭不明；10宗與早前個案相關；餘下一宗為來自迪拜輸入個案，患者帶有N501Y病毒基因。尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館疑爆疫，今日有一名食客確診，另有5名食客初步陽性，2月18日後去過該食肆的食客及全店員工要強制檢測。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，名潮食館的確診食客是2月18日中午在該店午膳，另5宗初步陽性個案均是在19日約下午1時至2時光顧，認為時間上太巧合，相信該店在18日及19日可能有傳播，故發出強制檢測通知。
源頭不明個案報稱住址：
．沙田雲疊花園第2座
．香港仔華貴邨華賢樓
．長沙灣褔華街570號
．筲箕灣東旭苑東曉閣
．杏花邨第26座
．油麻地彌敦道315號
涉相關個案而須強制檢測的大廈：
．竹園南邨華園樓
．觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈
．中西區爹核士街11號浚峯
．元朗蓮花地11A號
涉名潮食館個案詳情：
確診個案
．個案10912：61歲女子，2月18日曾到K11 Musea名潮食館午膳，2月22日發病
初步確診個案
．醫管局總部資訊科技部員工：居於鰂魚涌逸樺園1座，2月22日發病；在醫管局資訊科技大樓上班，最後上班日為昨日（23日）。其工作毋須接觸病人，工作期間有佩戴口罩。與上述個案一同於2月19日在名潮食館用膳的3名醫管局員工，被列為緊密接觸者，將會安排檢疫
．3名在麼地道尖沙嘴中心同一公司上班的同事，2月19日曾到名潮食館用膳，其中一人居於荔枝角泓景臺。上述公司的員工須送檢疫中心
．退休人士：居於大角嘴維港灣7座，2月19日曾與家人到名潮食館用膳
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