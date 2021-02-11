K11 MUSEA名潮食館疑爆疫6人染疫　本港增17確診新冠肺炎6為源頭不明 (16:54)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，名潮食館的確診食客是2月18日中午在該店午膳，另5宗初步陽性個案均是在19日約下午1時至2時光顧，認為時間上太巧合，相信該店在18日及19日可能有傳播，故發出強制檢測通知。

源頭不明個案報稱住址：

．沙田雲疊花園第2座

．香港仔華貴邨華賢樓

．長沙灣褔華街570號

．筲箕灣東旭苑東曉閣

．杏花邨第26座

．油麻地彌敦道315號

涉相關個案而須強制檢測的大廈：

．竹園南邨華園樓

．觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈

．中西區爹核士街11號浚峯

．元朗蓮花地11A號

涉名潮食館個案詳情：

確診個案

．個案10912：61歲女子，2月18日曾到K11 Musea名潮食館午膳，2月22日發病

初步確診個案

．醫管局總部資訊科技部員工：居於鰂魚涌逸樺園1座，2月22日發病；在醫管局資訊科技大樓上班，最後上班日為昨日（23日）。其工作毋須接觸病人，工作期間有佩戴口罩。與上述個案一同於2月19日在名潮食館用膳的3名醫管局員工，被列為緊密接觸者，將會安排檢疫

．3名在麼地道尖沙嘴中心同一公司上班的同事，2月19日曾到名潮食館用膳，其中一人居於荔枝角泓景臺。上述公司的員工須送檢疫中心

．退休人士：居於大角嘴維港灣7座，2月19日曾與家人到名潮食館用膳

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