七旬老翁非禮「麻雀友」7歲女兒　判囚3年3個月 (14:15)

被告文桂權（72歲）承認於2020年6月6日在落馬洲青山公路新田段永平村一處所內，猥褻侵犯女童X，即舔她的私處，以及向一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為，即用按摩棒觸碰她的私處。

控方在庭上表示，女童X的兩份醫療報告顯示，她的情緒穩定，其私處事後沒痛感及流血。辯方求情稱，被告第一時間認罪，故女童X毋須出庭作供，垂暮之年選擇認罪，可見他願意承擔責任，亦無為犯案找藉口。辯方又表示，案發過程不多於一分鐘，被告居於荷蘭，偶爾才回港，重犯機會低。法官聽畢求情後，判處他監禁39個月。

控方案情指出，女童X每月會跟隨其母到被告的村屋打麻雀。案發當日二人如常到被告家中，女童X在屋內玩耍，翌日午夜女童X向其母表示曾給被告觸摸，要「洗小妹妹」，回家途中再告知其母，被告先用按摩棒按她的私處，然後脫去她的內褲舔她的私處，母親質問被告後報警。女童X於同月8日在錄影會面中向社工表示，案發過程不多於一分鐘，其間感到不舒服，曾叫被告停止其行為。