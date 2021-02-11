721襲擊案｜官質疑控方提7．16元朗放映會衝突　控方認與案無關同意刪去不傳相關證人 (13:59)

控方開案陳辭指出，前年7月16日反修例示威者在元朗舉辦放映會，與持相反意見的人發生衝突，並稱會傳召警員就背景資料作供。法官葉佐民隨即問事件與7月21日的發生的事有何關係，控方回應自當日起，網上出現一些信息呼籲7月21日集會。

葉官質疑信息是否直接引致7月21日的暴動，「被告係咪7月16日有角色，已圖謀7月21日事件？如果係咁樣組織及計劃，個件事就大好多」，又反問控方「點解15號唔寫？17至20號又唔寫？」控方被多番追問後承認，沒有資料顯示被告與7月16日事件有關係。

另外，控方在開案陳辭中，以「白衣人與黑衣人激烈爭執，發生暴力衝突」描述首次襲擊事件，葉官問到底是誰一方先動手，控方確認是白衣人先打黑衣人，其後黑衣人才以消防喉射水等還擊。葉官稱陳辭中多次提及雙方發生暴力衝突，着控方就衝突內容作詳細補充。

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