港聞

財政預算案｜私家車首次登記稅增15%　牌照費加30% (13:15)

財政司長陳茂波今（24日）宣讀財政預算案，建議將私家車（包括電動私家車）首次登記稅稅率提高15%，牌照費增加30%。電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會相應提升至28.75萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則維持不變。

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