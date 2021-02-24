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財政預算案｜陳茂波：政府將落實公務員編制零增長　壓縮政策局部門開支 (12:51)

財政司長陳茂波今（24日）宣讀財政預算案，表示政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律。2021／22年度，政府將落實公務員編制零增長；此外，政府會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022／23年度把經常開支撥款減少百分之一，預計可節省約39億元。

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