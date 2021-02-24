財政預算案｜陳茂波：政府將落實公務員編制零增長　壓縮政策局部門開支 (12:51)

陳茂波稱，即使面對財赤，仍然決定不削減影響民生的開支，尤其是用於教育、社會福利和衛生這3個政策範疇的資源；在2021／22年度，這3個政策範疇的經常開支預算合共3023億元，佔政府總經常開支預算百分之五十八，相對2017／18年度的2082億元，增加百分之四十五。

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財政預算案：link.mingpao.com/67322.htm