財政預算案｜預留5億元改善郊野公園設施　5年計劃提升足球場設施 (12:56)

陳茂波稱，新設施會盡量符合低碳及綠色原則，設計融入自然，亦顧及不同年齡層及傷健人士的需要。預計新設施將於未來兩、三年開始陸續落成供市民享用。

此外，政府亦已預留5500萬元，讓旅遊事務署聯同漁農自然護理署在未來5年，就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗。

康體設施方面，陳茂波提到政府的「體育及康樂設施五年計劃」將加建或改建12個足球場，包括元朗大球場的重建工程；另會預留3.18億元推行「提升足球場設施五年計劃」，將大幅增加符合國際標準的五人足球場、研究把現有場地擴建為標準十一人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地，冀提供更多標準場地舉辦足球訓練及比賽，促進本地足球的長遠發展。

陳茂波指出，政府在2019年起展開5年計劃，改造康文署轄下逾170個公共遊樂空間，提供更有趣、更富創意和挑戰性的兒童遊樂設施，以及照顧市民對健身設施的不同需求。而即將落成的北區一鳴路公園及正翻新的屯門蝴蝶灣公園，亦會因應需要安裝更多新穎的戶外健身設施。

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