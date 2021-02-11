農曆年將軍澳有人放煙花　警拘食肆「泰COOL」男持牌人 (13:08)

據了解，警方早前追蹤將軍澳煙花案時，翻看閉路電視鎖定5名涉案者，其中一人疑為昨日被捕的姓馬男子。消息稱，馬男為將軍澳黃店泰COOL的酒牌持牌人，其胞妹為泰COOL負責人，昨晚警方帶同搜查令到泰COOL欲拘捕馬男時，他並不在餐廳內，惟警員搜查餐廳時，發現店內有兩名女職員未能出示身分證明文件，警員遂帶走兩名員工及馬男的胞妹，同時聯絡馬男返回店舖，警員其後把眾人帶返將軍澳警署助查後，馬男於錄口供期間被捕。據悉，警方另以涉嫌逾期居留和從事黑工拘捕一名49歲持雙程證女職員，以及聘請非法勞工拘捕27歲女負責人。

據馬男父親表示，其中一名被帶走女職員有家人帶同身分證到警署，經確認身分後獲准離開，馬氏兄妹則需扣留調查至凌晨4時才錄口供，馬父稍後需再到警署辦理保釋手續。