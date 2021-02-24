預算案消費券｜分期發電子消費券　總額5000元　八達通擬選擇之一 (11:38)

政府消息人士表示，上次全民派1萬元屬紓解民困措施，花了3、4個月派錢，今次推電子消費券屬疫後刺激經濟措施，想帶動消費市場，有槓桿效應加速經濟復蘇，惟今次流程較上次派錢複雜，相信需時較長。消息人士又指出，現首要物色儲值支付工具商，會考慮其普及性、方便度、籌備時間、經驗及配套，「八達通是大家會好易即時想到的」，亦希望市民領取電子消費券時有多於一種儲值支付工具可供選擇。

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