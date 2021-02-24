警粉嶺公路截查超載貨車拘司機　檢未完稅加熱煙 (16:11)

雙方沿新田交匯處、古洞路、青山公路再折返新田公路，追逐逾9公里，密斗貨車未能擺脫警車，最終在新田公路錦繡花園迴旋處被截停，車上男司機及男乘客棄車逃走，警員下車追截，於約300米外新潭路鐵絲網邊制服男司機，男乘客則沿新潭路元朗方向逃走無蹤。

警方把司機押回貨車，打開車斗時發現內有大批裝有懷疑未完稅加熱煙的紙皮箱。新界北總區交通執行及管制組總督察徐永麟表示，涉事貨車經量度後重達8.83噸，比密斗貨車的標準重量5.5噸重3.33噸，45歲姓朱司機涉嫌危險駕駛、超載、忽視交通指示及管有未完稅香煙被捕。

海關稅收罪案調查科第一組署理高級調查主任陳寶田表示，涉事密斗貨車上載有250萬支未完稅加熱煙及110萬支未完稅香煙，應課稅值達690萬元，市值達1000萬元，海關相信有私煙集團趁農曆新年過後私煙供應未完全恢復，以單一貨車大規模運送私煙圖利，並利用天色昏暗以加強執法人員追緝難度，海關將調查私煙來源及追緝在逃男子。