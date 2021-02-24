新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:23)

本港昨日（23日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月17日至2月23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月23日報道：荃灣「火山燒」廚工確診逾10同事要檢疫 本港增12確診3為源頭不明
○油尖旺區
星光行
恆安商場 金龍泉
莊士倫敦廣場 肯德基
白加士街47-49號 澳洲牛奶公司
K11人文購物藝術館 Greyhound Café Galleria
○觀塘區
啟田商場
鱷魚恤中心 太興
1亞太中心 海港酒家
富利工業大廈 深仔記
創紀之城5期 京饌
中海日升中心 香港仔南記粉麵
○深水埗區
北河街市政大廈
○沙田區
恆安商場 金龍泉
新港城3期N座 大壹燒鵝
○葵青區
葵星中心
和宜商場
青衣城 梅丘壽司の美登利總本店
○荃灣區
荃豐中心
大壩街75號 火山燒
大鴻輝（荃灣）中心 常滿百家菜酒樓
○屯門區
金邦大廈 好景餐廳小廚
○中西區
元創方
新中環大廈地下 美華茶餐廳
Imperial Kennedy 花園餐廳
西寶城 麥當勞、Panash Bakery & Café
○灣仔區
合和中心
麗駿酒店 味苑
西施樓地下 拉麵來
金殿大廈 御名軒
○北區
海禧華庭 一品燒鵝海鮮酒家
○東區
太古城中心
北角匯 星巴克咖啡
資料來源：衛生防護中心（截至2月23日）
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