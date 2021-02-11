涉瞞關連交易致康宏證券收近5000萬佣金　康宏環球3前高層及證券行總經理控串謀詐騙 (23:30)

4名被告依次為康宏前執董麥光耀（45歲）、康宏前首席財務總監陳麗兒（47歲）、康宏前經理黃淑安（41歲），以及鼎成證券行總經理李易明（49歲）。

串謀詐騙控罪指稱，4人於2014年6月1日至2017年4月27日間，串謀欺詐康宏金融控股有限公司、其董事局、股東及潛在投資者，即不誠實地使康宏金融控股發行債券時，訂立看來是委聘鼎成作為配售代理的協議，隱瞞康宏證券才是實際配售代理，令康宏證券獲取4960萬元佣金。

欺詐控罪則指稱，4人隱瞞康宏證券是康宏金融的配售代理，意圖詐騙而誘使康宏金融委聘鼎成作為債券的配售代理，導致康宏金融、其現有股東及潛在投資者蒙受不利，或導致鼎成及康宏證券獲益。

麥光耀、陳麗兒及黃淑安另被控一項串謀詐騙罪，指稱他們於2014年6月1日至2016年1月31日期間，串謀欺詐聯交所，即隱瞞康宏環球透過鼎成委任康宏證券代理配售債券，隱瞞其關連交易本質。

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