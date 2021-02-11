涉瞞關連交易致康宏證券收近5000萬佣金　康宏環球3前高層及證券行總經理控串謀詐騙 (23:30)

康宏環球3名前高層涉於康宏金融發行債券時，表面上安排另一間證券行處理配售，但隱瞞實際上是由與康宏屬關連公司的康宏證券負責，令康宏證券收取逾4960萬元佣金，3名前高層及一名證券行總經理否認一項串謀詐騙罪及一項交替控罪欺詐罪，案件今（23日）於區域法院開審。
4名被告依次為康宏前執董麥光耀（45歲）、康宏前首席財務總監陳麗兒（47歲）、康宏前經理黃淑安（41歲），以及鼎成證券行總經理李易明（49歲）。
串謀詐騙控罪指稱，4人於2014年6月1日至2017年4月27日間，串謀欺詐康宏金融控股有限公司、其董事局、股東及潛在投資者，即不誠實地使康宏金融控股發行債券時，訂立看來是委聘鼎成作為配售代理的協議，隱瞞康宏證券才是實際配售代理，令康宏證券獲取4960萬元佣金。
欺詐控罪則指稱，4人隱瞞康宏證券是康宏金融的配售代理，意圖詐騙而誘使康宏金融委聘鼎成作為債券的配售代理，導致康宏金融、其現有股東及潛在投資者蒙受不利，或導致鼎成及康宏證券獲益。
麥光耀、陳麗兒及黃淑安另被控一項串謀詐騙罪，指稱他們於2014年6月1日至2016年1月31日期間，串謀欺詐聯交所，即隱瞞康宏環球透過鼎成委任康宏證券代理配售債券，隱瞞其關連交易本質。
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