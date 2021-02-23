黎智英涉勾結外國兩度申保釋遭拒　官：不信會停止涉危害國安行為 (21:25)

法官彭寶琴在理由書中，提及律政司早前向法庭呈上新資料，包括一些涉及黎智英的交易紀錄，以及黎智英另被指涉違國安法、串謀他人協助「12港人」之一李宇軒潛逃案的案情等資料。黎智英一方認為法庭不應對這些新資料給予任何比重，但彭官認為，由於終院已表明，法庭在考慮是否向涉違反《港區國安法》的被告批出保釋時，可考慮任何相關文件，加上該資料具有質素，因此會考慮其中。

彭官續稱，終院判辭另表明，須考慮涉違反國安法的被告會否繼續進行任何會危害國安行為，並非只着眼於該被告所涉及的罪行，而黎智英一方提出的保釋條件，只能確保黎智英不會作出一部分危害國安的行為。

彭官雖然同意黎智英一方指出，一個人的財力、政治理念及連繫在本質上不構成任何罪行，但以黎智英的個人背景而言，無法不考慮這些因素，故此經考慮整體情況後，法庭未能信服黎智英在保釋期間不會作出任何危害國安的行為，因此拒絕讓他保釋。

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