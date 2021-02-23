街頭歌手唱《榮光》遭票控噪音煩擾罪脫　官：清潔工與警員證供矛盾 (21:40)

兩項控罪指出，有人告發被告馬賦馳（21歲）於2020年7月8日中午12時正至12時50分間，在皇后大道中近戲院里彈奏結他而發出噪音，以及以揚聲器放大聲量，對楊宇球而言是其煩擾的根源。

曾官在裁決時指出，警員供稱當日曾兩次接報有人發出噪音及行乞，分別於中午12時27分至37分，以及12時50分到場處理。首次到場時，警員見被告為結他調音，沒聽到有人發出噪音；第二次到場聽到被告唱歌，向他發警告不果後拍下影片，其後接觸清潔工楊宇球。曾官認為其證供具體有細節，故接納警員證供。

曾官續稱，楊宇球稱當天中午12時便聽到噪音，於該處觀察30分鐘，噪音一直沒有間斷，只見警員到場一次。曾官認為如楊宇球所言屬實，警員首次到場逗留10分鐘期間理應已聽到噪音，認為二人證供有不可相容的矛盾及內在不可能性，裁定被告罪名不成立。

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