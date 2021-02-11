新冠疫苗｜市民網上登記接種疫苗等候逾一小時　見網站大量疫苗資訊：使乜睇㗎呢啲 (19:45)

李先生選定接種地點後，網站本顯示最快3月5日可預約，惟他挑選後，網站載入數分鐘後又突然告知其挑選時段都已額滿。李先生一度打算放棄登記，結果來回嘗試4次，才得以成功預約3月7日上午接種第一劑疫苗。整個登記過程連同等候時間需時超過一小時。

社協幹事：預約難需時長資訊多 盼當局改善以便長者預約

李先生表示，從新聞知道科興疫苗有效率只得約50%，又未能預約到自己家附近的接種點，但他稱夫婦年長，為求安心都希望盡早接種。他預約後亦笑說「自己肯定搞唔掂，又好多時段爆，我唔識搞」。連瑋翹認為預約技術門檻高，需時長，「有好多資訊」，不少長者就算懂上網，但都沒有桌上電腦，只是靠智能電話上網，「好難做到登記」；另外在疫苗資訊上亦不夠清晰，「怎樣定義『未受控的長期病』？什麼是『嚴重的長期病』？」，他希望當局能改善相關問題。

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