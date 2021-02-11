新冠疫苗｜市民網上登記接種疫苗等候逾一小時　見網站大量疫苗資訊：使乜睇㗎呢啲 (19:45)

屬優先群組的市民今日（23日）開始可預約接種新型冠狀病毒疫苗。居於深水埗的74歲李先生今早10時半由社區組織協會組織幹事連瑋翹協助，為自己及其妻子登記接種疫苗，登入該網站時已經顯示需要等候逾30分鐘。連瑋翹協助李先生輸入個人資料，其後網站顯示大量疫苗資訊，連瑋翹解說期間，李先生一度不耐煩表示：「使乜睇㗎呢啲。」
李先生選定接種地點後，網站本顯示最快3月5日可預約，惟他挑選後，網站載入數分鐘後又突然告知其挑選時段都已額滿。李先生一度打算放棄登記，結果來回嘗試4次，才得以成功預約3月7日上午接種第一劑疫苗。整個登記過程連同等候時間需時超過一小時。
社協幹事：預約難需時長資訊多 盼當局改善以便長者預約
李先生表示，從新聞知道科興疫苗有效率只得約50%，又未能預約到自己家附近的接種點，但他稱夫婦年長，為求安心都希望盡早接種。他預約後亦笑說「自己肯定搞唔掂，又好多時段爆，我唔識搞」。連瑋翹認為預約技術門檻高，需時長，「有好多資訊」，不少長者就算懂上網，但都沒有桌上電腦，只是靠智能電話上網，「好難做到登記」；另外在疫苗資訊上亦不夠清晰，「怎樣定義『未受控的長期病』？什麼是『嚴重的長期病』？」，他希望當局能改善相關問題。
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