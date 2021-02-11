新蒲崗金橋大廈東誠大廈設「受限區域」　區內人需周三凌晨2時前強制檢測 (20:32)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」內的人，須留在其處所並接受強制檢測。任何於2月10日至2月23日期間曾身處上述大廈內逾兩小時的人，亦要在2月25日前接受強制檢測。

最近14日內金橋大廈有一宗確診，為今日公布的24歲無業男患者（個案10895）。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會表示，該病人無病徵，屬源頭不明，曾去尖沙嘴重慶大廈購物，其居住的大廈須納入強檢。東誠大廈過去兩周則零確診。

當局對上一次封區是2月9日，將土瓜灣落山道僑裕大廈及僑發大廈列為受限區域，其間1700人接受檢測，沒有陽性個案。

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