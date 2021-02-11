新蒲崗金橋大廈東誠大廈設「受限區域」　區內人需周三凌晨2時前強制檢測 (20:32)

政府今日（23日）作出限制與檢測宣告，自晚上8時30分起，將新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈列為「受限區域」，區域內的人要於明日（24日）凌晨2時前接受新型冠狀病毒強制檢測。當局預計明早約7時完成行動。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」內的人，須留在其處所並接受強制檢測。任何於2月10日至2月23日期間曾身處上述大廈內逾兩小時的人，亦要在2月25日前接受強制檢測。
最近14日內金橋大廈有一宗確診，為今日公布的24歲無業男患者（個案10895）。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會表示，該病人無病徵，屬源頭不明，曾去尖沙嘴重慶大廈購物，其居住的大廈須納入強檢。東誠大廈過去兩周則零確診。
當局對上一次封區是2月9日，將土瓜灣落山道僑裕大廈及僑發大廈列為受限區域，其間1700人接受檢測，沒有陽性個案。
新冠肺炎 相關報道：
帝京酒店餅店售貨員初步確診留醫ICU 花墟農曆新年兼職工染疫
今增12確診3宗源頭不明 荃灣「火山燒」廚工確診逾10同事要檢疫
相關字詞﹕封區 受限區域 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介