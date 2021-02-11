新冠肺炎｜帝京酒店餅店售貨員初步確診留醫ICU　花墟農曆新年兼職工染疫 (18:26)

源頭不明初步確診個案：

．55歲女子，有長期病患，居沙田，為兼職旺角帝京酒店售貨員。她2月15日感不適，17日到私家醫生診治，19日交檢測樣本，其後因病情持續，於2月22日再求醫並被轉介到威爾斯親王醫院，在醫院取的樣本於當日深夜驗出陽性，19日交的樣本亦於差不多時間有陽性報告，病人現時在深切治療部留醫。帝京酒店表示，她曾於2月16日及17日於帝京餅店流動攤位上班，至18日因未能提供陰性檢測報告，而被拒上班。

．63歲男子，居柴灣杏花邨，在清水灣布袋澳村海鮮島兼職，負責駕車接載餐廳顧客送往坑口港鐵站，2月20日最後上班，同日發燒。其家人初步確診。

．22歲男子，居長沙灣褔華街一幢唐樓，2月2日至13日在太子花墟賣花，其間由2月11日開始喉嚨痛。

．土瓜灣上鄉道文員，居筲箕灣東旭苑東曉閣，2月22日流鼻水，同日病毒檢測陰性；23日最後上班，同日檢測呈陽性。他於2月21日及22日曾到葛量洪醫院紓緩醫學科探訪家人，進入醫院時曾出示72小時內發出病毒陰性結果的證明，在醫院逗留約30分鐘，有戴口罩。他探訪的家人及同病格3名病人因身體狀況無法妥善戴好口罩，被列密切接觸者要隔離檢疫。

．58歲男子，居薄扶林華貴邨，2月17日發病，22日最後上班，新年前後有在家拜年。病人為選舉事務處文書主任，於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記的後勤工作。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人初步確診；選舉事務處則稱病人確診。

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