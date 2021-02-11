721襲擊案｜控方開案陳辭描述「飛天南」藤條襲黑衣人 (17:37)

據控方開案陳辭，當晚約10時48分，約50名白衣人衝入元朗站閘內。當時被告王志榮（55歲）身穿印有「中國制造」紅色字樣的白衣，有份用金屬垃圾桶蓋襲擊一名黑衣男子，及向黑衣人擲物品；被告黃英傑（49歲）用手指指向並咒罵黑衣人；被告鄧英斌（62歲）手持黑色長枝條，與白衣人行走和聚集；被告蔡立基（41歲）向黑衣人投擲物品，又手持藤條，在通往月台的樓梯上擊打一名男子。

10多分鐘後，白衣人衝上月台，當時王志榮手持藤條，咒罵車廂內的乘客；鄧英斌則在白衣人以木棍襲擊黑衣人時，與他們一同行事。

被告鄧懷琛（61歲）及被告吳偉南（58歲）則涉及7月22日凌晨零時在英龍圍的傷人事件，當時約不少於30名白衣人在英龍圍外聚集，與一些黑衣人爭執。鄧懷琛和吳偉南分別持長枝條及木棍襲擊黑衣人，數分鐘後吳偉南暈倒在地，有證人為他急救，最後被送院。

同一時間，鄧懷琛在元朗站J出口外，手持一把破爛雨傘指罵及襲擊黑衣人，又向他們擲物品。約翌晨零時26分，白衣人強行拉開元朗站J出口的捲閘，衝入大堂襲擊站內的人。鄧懷琛一直靠近這些白衣人，並與他們一同離開。

聆訊明（24日）續，預料將傳召警方證人作供。

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