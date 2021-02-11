新冠肺炎｜今增12確診3宗源頭不明　荃灣「火山燒」廚工確診逾10同事要檢疫 (16:42)

衛生防護中心公布，截至今日（23日）凌晨零時，本港新增12宗新型冠狀病毒確診個案，其中11宗是本地感染，當中3宗源頭不明；餘下一宗輸入個案從菲律賓抵港，感染的病毒帶有N501變種基因。今日另暫有10多宗初步陽性個案。相關報道：帝京酒店餅店售貨員初步確診留醫ICU 花墟農曆新年兼職工染疫
源頭不明個案：
．荃灣大壩街火山燒廚房工，該餐廳逾10名員工須檢疫
．新蒲崗金橋大廈住客，無業，曾去重慶大廈購物
．銷售員，在牛頭角創業街一幢大廈上班，平日只透過電話銷售，毋須直接接觸顧客，病人的20多名同事要檢疫
源頭不明個案患者報稱居住大廈：
．油尖旺文苑樓前座
．黃大仙錦榮街金橋大廈
．荃灣荃景圍荃灣中心南寧樓
相關個案：
．明愛樂義學校：新增一名學生、兩名早前確診者家人確診。樂義學校群組累計10人確診，包括3名學生、3名職員，以及4名家人
．新增相關個案當中，有人居於九龍城崇安街環海．東岸1C座，該大廈須強制檢測。
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