新冠疫苗｜預約系統出錯　110長者今打針　市民：信阿爺、信政府 (16:31)

200名屬優先組別的人獲安排今日（23日）在中央圖書館展覽館社區疫苗接種中心接種疫苗，當中包括醫護及紀律部隊，本來沒有60歲或以上長者，惟因預約系統出錯，錯誤讓約110名長者預約今日名額，場地亦容許該批市民如常入場接種疫苗。
67歲李女士稱，希望盡早打針，今日凌晨零時預約接種，她對國產疫苗有信心，「以前疫苗都係用呢個技術」，副作用較少。她說，接種疫苗後觀察反應過程約50分鐘，感覺良好，針口無痛。另一名李先生說，因為「信阿爺、信政府」，所以打疫苗。
今日接種的是科興疫苗，市民吳先生一度向傳媒說錯是「阿斯利康疫苗」，及後才更正是科興疫苗；徐先生則講錯是「國藥疫苗」。
曾中風、患高血壓及痛風的72歲David今日到疫苗中心，詢問其健康狀況是否適合打針，職員着他致電熱線詢問。David批評政府解說不清楚，至今不知道他能否打疫苗，又稱他不是用智能手機，只能嘗試到場親身預約，現時為打疫苗四處奔波，「林鄭上場之後真係好荒謬」。
公務員事務局長聶德權稱，截至上午11時45分，約6.5萬人預約接種疫苗。
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