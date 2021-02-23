教師被控旺角非法禁錮女子　呈堂片段見被告幫事主拉低被扯起上衣 (15:15)

3名被告依次為報稱廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲），被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他不知名者，非法禁錮女子X及非法集結。黃子隆另被控於同日同地非禮X。

庭上播出的片段顯示，有幾把男聲大叫「見到你搶人嘢」、「影人相」、「攞部電話出嚟刪片呀」，X被超過3人拉住身體不同部分，她的上衣被人拉扯至露出腰部，她多次大叫「打劫呀」、「救命」、「強姦」等，其間曾轉身用手打後方的人。

代表女被告蘇瑋善的大律師馬維騉問X為何大叫「打劫」，X稱「佢哋真係搶緊我個袋」；問為何大叫「強姦」，X稱感到被侵犯，「當時我諗唔到非禮呢個字」。她承認，除了與女被告的右手有接觸，與她無其他身體接觸。

另外，馬維騉質疑偵緝警員陳健雄從警署鐵櫃取出證物，至交到政府化驗所的過程長達4小時，稱他可將證物任意處理，陳健雄表示不同意。

審訊午續。