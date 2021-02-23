葵聯邨七旬漢墮樓亡　壓毁流動檢測車頂擊中女途人 (14:58)

現場為聯欣樓後門位置，聯欣樓因有確診個案而被政府納入強制檢測大廈，住戶須於今日前完成檢測，當局派出兩部流動檢測車及於地下設立臨時檢測站協助居民檢測。警方到場調查，死者72歲姓陳，有病患紀錄，墮樓時墮下在其中一輛流動檢測車車頂，再反彈飛至地面，其肢體曾擊中一名46歲女途人。女途人頭受傷及腹痛需送院治理，警方於現場檢獲遺書，初步調查事件沒有可疑。

當時正於聯欣樓前門協助居民登記檢測的當區區議員吳劍昇表示，事發時聽到一聲巨響，及後有街坊從後門呼救稱有人墮樓，他隨即趕往聯欣樓後門位置，當時墮樓男子已奄奄一息，被擊中的女街坊曾坐在一旁等候救援。吳劍昇稱涉事流動檢測車車頂被壓毁，當時有不少街坊及檢測人員目擊事件，事後需休息一段時間才能平復心情。

警方較早時發稿稱事主是一名老婦，其後更正為男子。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

明愛向晴軒債務及理財輔導專線：3161 2929

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」：https://www.openup.hk

人生熱線：8100 8012