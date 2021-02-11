818流水式集會案　指揮官：民陣無法防暴力事件故反對遊行集會 (15:35)

現為中區助理指揮官、時任港島總區行動部署理高級警司周詠儀供稱，民陣於8月12日通知警方將於同月18日舉行遊行和集會後，她其後於同月15日就遊行發出反對通知書。在集會當日，她負責在指揮中心監視，未曾前往維園，至下午約2時半，她收到總督察陳禮文的通知，對方表示將帶同3排警員離開維園一帶，她亦不反對陳禮文的決定。

周詠儀確認，當日只有數名督察和警民關係科主任在場，未有再調派警員到場，形容當時警民對立情況「好差」，過往亦有激進示威者趁警方到場執法時，作出擾亂社會秩序的行為，故有關決定的目的為避免任何警民衝突，達到維持公共安全和秩序的原則。她另確認當日警方沒封路行動，亦沒任何暴力事件發生。

周詠儀在盤問下供稱，警方曾於8月14日與民陣開會，當時港島總區由時任高級督察冼佩雯代表出席，惟冼佩雯未有向她匯報民陣有意透過「流水式」方法疏導人潮，直言「我唔知咩係流水式」。

周詠儀又指出，她主要關注民陣是否有有效方法，防止示威者進行暴力或非法行為，惟民陣未能提供有效方法，「呢方面拎唔到共識」，遂決定反對遊行，以及禁止在遮打道舉行集會。聆訊下午續。

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