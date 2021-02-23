劉家棟定罪上訴被駁回　准減刑至8個月即時服刑【短片】 (10:46)

劉家棟（25歲）在裁判法院被判囚1年，服刑一星期後，獲高院批准保釋等候上訴。他離開犯人欄前，向旁聽席舉起「OK」手勢。其女友泣不成聲，有聲援的人喊「頂住！」立法會前議員邵家臻在庭外表示，劉家棟有意再提上訴，以推翻定罪和判刑，又稱他在示威現場「無做過任何嘢、無攞攻擊性武器，又無叫口號」，對判決感悲憤。

法官黃崇厚在判辭指出，上訴方認為劉家棟擋在警員盾前，涉及暴力程度低，質疑原審裁判官蘇文隆判監一年過重。惟黃官認為，根據終審法院和上訴庭就近期社會事件的案例，法庭須考慮劉家棟在非法集結的場景犯案；從其衣着和環境而言，他原本是參與集結的人，並一度阻撓警方處理非法集結，因此判刑要起警剔作用。

黃官強調，上訴方稱劉家棟以中立身分從事社工工作，但他的衣服印有「社工造反，抗命無罪」的字眼，難稱與其說法一致。黃官又稱，劉家棟的行為無疑影響警員在嚴峻環境下執勤，客觀上鼓勵在場的非法集結者，判監無可避免，但顧及本案是初犯，將刑期下調至8個月。

定罪方面，上訴方爭議劉家棟只想和警員理論，以減慢警方推進，讓示威者安全撤退，行為不構成阻差辦公。但黃官認為，沒有證據顯示劉家棟對聚集人群有影響力，即使他想人群安全散去，想法只屬一廂情願，遂裁定原審定罪合理，駁回定罪上訴。

高院去年12月審理上訴聆訊，劉家棟一方表示，他當日只是履行社工的責任，希望減少暴力衝突出現。律政司反駁稱，劉家棟站在警方推進的位置，其後更進入警方的陣勢內，認為他有意拖慢和阻礙警方推進。