新冠疫苗｜疫苗接種預約開始　網址、所需資料、預約步驟一覽 (08:58)

預約網址：booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

預約步驟：

．閱讀網站所示的疫苗接種地點、預約所需資料後，按「開始預約」

．閱讀網站所示的收集資料的目的、就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的預約登記詳情、就電子健康紀錄互通系統（醫健通）登記詳情，按「本人(及陪同人士)已閱讀並同意上述條款」，然後按「下一頁」

．填寫身分證及出生日期資料，再選擇所屬的優先群組組別，然後按「下一頁」

．閱讀網站所示的科興新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)CoronaVac「克爾來福」接種須知，每個細分項目也要按「我 (及陪同人士) 已經閱讀及明白以上資料」，然後按「下一頁」

．就「給予電子健康紀錄互通系統(醫健通)參與同意」，選擇「已參加醫健通/同意」或「稍後決定」，然後按「下一頁」

．按網站指示填寫姓名、聯絡電話號碼等資料，並選擇接種第一針及第二針疫苗的地區、疫苗接種中心/診所及預約時間

新冠疫苗資訊：

科興、BioNTech分設5間及24間接種中心【附注射地點及副作用比較】