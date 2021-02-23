港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:03)

本港昨日（22日）新增16宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月16日至2月22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月22日報道：增16宗確診4宗源頭不明 陪月員染疫 曾服務家庭須檢測

○油尖旺區

星光行

現時點 沙嗲王

白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

K11人文購物藝術館 Greyhound Café Galleria

○觀塘區

啟田商場

秀茂坪商場

鱷魚恤中心 太興

1亞太中心 海港酒家

富利工業大廈 深仔記

創紀之城5期 金記冰室、京饌

中海日升中心 香港仔南記粉麵

○深水埗區

北河街市政大廈

○沙田區

恆安商場 金龍泉

新港城3期N座 大壹燒鵝

○葵青區

葵星中心

和宜商場

青衣城 梅丘壽司の美登利總本店

○荃灣區

海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳

大鴻輝（荃灣）中心 常滿百家菜酒樓

○屯門區

金邦大廈 好景餐廳小廚

○中西區

元創方

新中環大廈地下 美華茶餐廳

○灣仔區

合和中心

麗駿酒店 味苑

金殿大廈 御名軒

西施樓地下 拉麵來

○北區

海禧華庭 一品燒鵝海鮮酒家

○東區

太古城中心

城市花園 大快活

北角匯 星巴克咖啡

○離島區

銀輝大廈 羅馬餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2月22日）

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