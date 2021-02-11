海洋公園67.8億元發展方案　立會經濟發展委員會通過　旅遊專員：水上樂園每年支出3億至5億 (22:01)

立法會經濟發展事務委員會今（22日）續審涉款逾67.8億元的海洋公園未來發展方案，討論約兩小時後通過方案，將提交財委會討論。多名議員關注海洋公園及水上樂園能否自負營虧，旅遊事務專員黃智祖指出，水上樂園在未來十年開支將由每年3億元至5億元，未包括折舊，料初期每年有110萬入場人次。實政圓桌議員田北辰表示，當局不提供分項開支，只有總開支「我哽唔落」，並憂水上樂園會拖垮海洋公園。
劉鳴煒：若山下園區擠迫無法控制 可能考慮設最低消費
部分委員上周六（20日）曾到海洋公園水上樂園視察。其中旅遊界議員姚思榮稱，水上樂園環境比想像中好，但另一方面質疑海洋公園不收費，如何控制人流；又擔心不少機動遊戲將陸續會拆卸，過渡期間入場人次將較預期減少。海洋公園主席劉鳴煒回答，有市民及議員擔憂山下園區免費，或會混亂及擠迫，「如立規矩亦無法控制好，可能考慮設最低消費，讓擠迫情況受控」，又稱會循序漸進拆卸機動遊戲。
劉鳴煒提及山下園區餐廳定位為「中高檔次」，勞工界議員陸頌雄即要求他交代具體金額，又指出劉鳴煒口中的中高檔次或與市民大眾不同。劉鳴煒一度語塞，隨後稱為了要吸引大眾，將妥善處理，並稱山上景點亦要抵玩，但如設「笨豬跳」活動，其收費或較觀看企鵝或玩機動遊戲貴。
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