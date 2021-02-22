《壹週刊》涉公開張栢芝幼子出世紙　總編輯及記者提堂　押後至4月再訊 (18:15)

被告《壹週刊》東主壹傳媒有限公司、出版人Element 5 Digital Limited、總編輯麥景慶（47歲），被控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。被告《壹週刊》記者鄭靜（40歲），另被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。

傳票控罪指稱，壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、麥景慶，於或約2019年1月28日，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據《生死登記條例》備存而屬於一名兒童的出生登記紀錄記項的核證副本內所在的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意而取自資料使用人，並意圖為獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了令該人或另一人受惠而獲取。

記者鄭靜則被控於同日，在香港協助及教唆壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited及麥景慶，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料。

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