721襲擊案兩白衣人認暴動罪　控方稱仍待事主醫療報告　官轟「放咗個檔案入雪櫃？」 (17:15)

均報稱商人的兩名被告林觀良（48歲）及林啟明（43歲），承認於2019年7月21日，在元朗站連同其他身分不詳的人參與暴動。他們另被控的有意圖而傷人罪則獲准在法庭存檔，不予起訴。

案情指出，自2019年7月16日元朗放映會發生衝突後，網上有人呼籲參加7月21日的元朗集會，亦有人呼籲保衛元朗家園，把示威者趕出元朗。7月21日晚上約10時48分，不少於50名白衣人走入港鐵元朗站大堂，當時約100人在收費區內，大部分為黑衣人，雙方互相指罵並發生激烈衝突。

控方：白衣人月台車廂以藤條、木棍襲擊黑衣人及乘客

至當晚11時許，白衣人在上層月台及車廂內，以藤條和木棍襲擊黑衣人及乘客，引起巨大騷動。控方指出，兩名被告在大堂及車廂內揮棍及指罵黑衣人，其中林觀良以木棍襲擊車廂內的乘客。兩被告案發時身穿白衣，行為被閉路電視及市民的片段拍攝到，並於案發後一個月被捕。

控方表示，事件中共有11名事主，傷勢包括觸痛、裂傷及血腫等，但當中有一名受害人醫療報告仍待索取，因醫院在2019年時兩度提供了錯的報告。葉官隨即問「你哋呢年幾做咗乜？放咗個檔案入雪櫃，凍結咗年半？」控方承認警方有遺漏。葉官要求控方提供案件主管姓名，控方透露時任主管為新界北總區重案組高級督察黃詩斌。

相關報道：8人涉元朗7．21案開審 兩被告擬認暴動罪 官斥控方遲交認罪案情