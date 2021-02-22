中學男教師涉狎3男生控5罪　兩項非禮罪成還押候判 (16:26)

被告吳浩楠（35歲）於審訊中曾稱，他與校內兩名男教師因教務問題而關係惡劣，因此猜測兩人是利用3名事主X、Y及Z，一同誣衊他。但被告同時表示與X及Y的關係良好，只因曾質疑Z的學習態度，與Z的關係較惡劣。

被告辯稱遭關係惡劣同事伙事主誣衊 官批不可信不可靠

法官李慶年質疑，被告的說法是「削足適履」。李官分析，若根據被告的說法，該兩名教師需要擔當編劇，為每名事主撰寫不同的故事；各事主亦要先於當年向同學透露，牢牢記住故事數年後，才冒着妨礙司法公正的風險，向校方道出。李官認為此事難以出現，故裁定被告的證供不可信亦不可靠。

李官信納事主X及Y的證供，認為辯方盤問兩人有關中學時期的校園細節，未能影響他們的可信性，裁定被告有關X及Y的兩項非禮罪罪成。至於有關Z的控罪，李官指出Z一度否認曾用社交軟件Snapchat，於學校偷拍被告及配上侮辱字句，至辯方拿出證據後，Z才和盤托出；加上Z與被告關係惡劣，擔心Z或有誇大證供之嫌，在疑點利益歸於被告下，裁定被告3項有關Z的非禮罪不成立。

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