中年漢涉向警揮鎅刀後遭開槍制服　涉案女警被質疑向心口開槍　稱符合專業判斷 (17:00)

港鐵深水埗站2018年11月發生槍擊案，一名中年漢懷疑向警員揮舞鎅刀，被女警開槍擊中胸口，事後因槍傷致下身行動不便。中年漢被控兩項「有意圖而企圖傷人」罪，今（22日）在區域法院受審。當日開槍的女警供稱，被告一度向她高舉鎅刀，她感到生命受嚴重威脅，所以在「別無他選的情況下」向被告開槍。
被告周景登（56歲）今坐輪椅應訊，以微弱聲線否認控罪，說話斷斷續續。辯方透露他中槍後失去行動能力，亦影響語言能力。
女警袁嘉穎供稱，當日早上7時在深水埗站內執勤，陪同男警王嘉雄在D出口巡邏，兩人懷疑被告是非法入境者，所以上前截查。她稱，被告拒絕出示證件，又從背包拿出一把紅色鎅刀，然後亮出刀片，在男警面前揮舞兩下。在她的警告下，被告仍然舉起鎅刀，她遂向被告的心口位置開了一槍，同時大喊「警察，咪郁！」，被告中槍後受傷倒地。
辯方質疑袁嘉穎沒有向被告的下肢開槍，反而瞄準胸口，對被告造成較大風險。袁嘉穎解釋，當時向被告「身體最大的部位」發射，符合警隊的專業判斷。
男警王嘉雄供稱，警員在深水埗站巡查時，被告「睄我哋一眼」後愈走愈快，神色慌張，之後更取出鎅刀，向他揮舞兩下，整件事在10多秒內發生。聆訊午續。
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