建制派支持「愛國者治港」　稱立法會未來仍有「反對派」 (16:45)

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今早（22日）發表講話，強調「愛國者治港」。建制派立法會議員下午見記者回應，建制派「班長」廖長江代表發言，表示認同及支持「愛國者治港」，形容這是「一國兩制」的核心要義，亦使一國兩制全面準確落實。他認為，未來的立法會依然有「反對派」。
廖長江：非愛國者入建制反建制，後果「災難性」
廖長江稱，2019年社會混亂帶來深刻教訓，一些不符合愛國者標準的人，在議會或其他架構中掌握公權，「入建制反建制，後果可以災難性的」，形容這些人不認同國家的基本制度，處處製造矛盾紛爭，濫用權力漠視港人利益。廖長江強調，只有落實愛國者治港，香港才能擺脫紛爭；身處高位者必須是愛國者，須符合更高愛國愛港的要求。
自由黨黨魁鍾國斌引述夏寶龍稱，愛國者治港並非搞清一色，他認為中央不是「硬繃繃」，反而具很強的包容性，明白只有一小部分人反中亂港。新民黨主席葉劉淑儀認為，民主派的標籤不會影響入閘參選立法會的機會，但參選人須符合有關標準，稱中央仍容許不同意見。
林建岳：「愛國者治港」香港才可能獲國家支持
另外，全國政協常委林建岳稱，只有「愛國者治港」，香港才有可能得到國家支持，推動香港融入國家發展大局，確保香港繁榮穩定、一國兩制行穩致遠，形容「愛國者治港」是「香港同胞的共同福祉」。