黎智英李柱銘等涉組織818流水式集會　警：因已反對遊行故無作風險評估 (17:45)

就民陣在集會前一日曾舉行記者會，其間稱將舉行「流水式」集會，案發時為北角指揮官的警司張永勤被盤問時表示，警方情報顯示，即使警方反對主辦單位舉行遊行，遊行仍會如期進行，亦知悉主辦方將以「流水式」舉行集會。張永勤又稱，他不知道民陣曾舉行相關記者會，直至辯方今日提及才知悉有關事件，他同時不知道其他警員有否監察該記者會。

張永勤確認，人群疏散並非警方視為的危險因素（hazard）之一，人群離開維園後情況亦非他們的評估範圍。他表示，根據其過往經驗，參加維園大型集會的群眾會循天后方向離開，警方今次亦預料群眾需循天后，甚至炮台山港鐵站方向離開。

控方一度質疑辯方問題的關聯性，代表被告吳靄儀的資深大律師何沛謙回應指出，警方未曾釐定人群疏散的計劃，質疑警方的決定，因他們知道群眾將跟隨主辦方的指示有序離場。

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