王振民 : 落實「愛國者治港」需有合適人選　稱一國兩制相應組織制度出問題 (15:30)

王振民指出，今年一國兩制出現一些問題，不是一國兩制本身的問題，也不是《基本法》出現問題，是現有的相應組織制度、原則、方針出了問題，必須要有相應的人來貫徹一國兩制和《基本法》，才能達到最初提出「一國兩制」制定《基本法》的初衷和目的。

他表示，強調「愛國者治港」的目的，不是為改變一國兩制，而是為了能夠讓一國兩制健康成功地實踐、行穩致遠；「愛國者治港」不是今天才提出，只是過去落實時有一些制度和機制不完善。

張建：外部勢力藉港選舉制度漏洞 送反對者入政權架構介入香港事務

全國港澳研究會理事、上海國際問題研究院港澳研究室主任張建則稱，完善改革香港選舉制度是堅持「愛國者治港」的另一項重要原則。他表示，外部勢力長期藉香港選舉制度漏洞，將大量培植扶持的反對者送進政權架構，作為介入香港事務、危害國家主權安全發展利益的重要工具；若要有效防範，就必須堅持愛國者為主導的人進入政權架構。

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