女子被指拍攝示威者遭包圍受傷　3人控非法集結禁錮　一人另控非禮事主 (15:45)

3名被告分依次為報稱廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲），被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他不知名者，非法禁錮女子X及非法集結。黃子隆另被控於同日同地非禮女子X。

控方開案陳辭表示，當晚約10時許，X到旺角獨自閒逛並用電話拍了一些照片，當X行經案發地點時，一名不知名女子突然走近X，聲稱X「影佢相」，並欲搶走X的電話。不久，首被告黃子隆與其他示威者包圍X，懷疑X是便衣女警及曾拍攝示威者，故向X說粗口及要求X刪除相關照片或片段。

控方稱，首被告先推倒X及抓住X的雙臂，再把X拉起來，將她抱在身前，用手按X的胸部。X不斷掙扎呼救，但首被告用私處壓向X的臀部，又用左臂勒着X的頸部，令X呼吸困難；其他示威者則拉扯X的上衣等。

控方續說，第三被告蘇瑋善其後加入，抓住X的右臂。X此時澄清自己並非女警，要求眾人放開她。及後X嘗試逃離，第三被告與他人追趕X，沒戴口罩的次被告吳睿哲亦加入，抓住X的左臂嘗試阻止她離開，最終X跑向附近的警方防線求助，整件事歷時約13分鐘。

X於翌日驗傷發現四肢多處有瘀傷，右眼眉上方輕微腫脹及觸痛。X於同月9日到警署報案，警方近一星期後上門拘捕3名被告，隨後發現X的上衣疑有首被告的基因。