新冠肺炎｜今增16宗確診4宗源頭不明　陪月員染疫　曾服務家庭須檢測 (14:35)

源頭不明個案：

．個案10876：66歲女陪月員，居於藍田安田邨安健樓，2月11日最近一次上班，2月19日開始喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及腹瀉，翌日到流動採樣亭接受檢測，其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（21日）在疫情記者會表示，病人服務的家庭要接受新冠病毒檢測。

．個案10877：76歲退休漢，居於觀塘宜安中心，2月5日開始喉嚨痛及呼吸困難，2月20日到流動採樣亭接受檢測，其後確診

．個案10883：41歲男電腦主任，居於馬鞍山恆安邨恆海樓，2月11日最近一次上班，2月17日開始喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及頭痛，同日向私家醫生求醫，翌日到普通科門診遞交深喉唾液樣本，其後確診

．個案10884：62歲退休漢，居於元朗橫台山永寧里，2月19日開始流鼻水，同日到流動採樣亭接受檢測，其後確診

【13:36】消息指出，本港今（22日）新增10多宗新型冠狀病毒確診個案，今日將不設疫情記者會。

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