夏寶龍：全面落實「愛國者治港」　港管治權須由愛國者掌握　最急切是完善選舉制度 (12:10)

夏寶龍說，「一國兩制」是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，將繼續堅定不移地貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。而反中亂港分子藉「一國兩制」興風作浪、坐大成勢其中一個直接原因，是「愛國者治港」原則沒有得到全面落實。

夏寶龍指出，落實「愛國者治港」原則要完善相關制度，即必須嚴格依照憲法和基本法辦事、必須尊重中央的主導權、必須符合香港實際情況、必須落實行政主導體制、必須有健全的制度保障，強調「愛國者治港」必須落實在制度上。他稱，要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。

夏寶龍亦表示，落實「愛國者治港」原則需要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權掌握在愛國愛港者手中。

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