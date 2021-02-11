夏寶龍：全面落實「愛國者治港」　港管治權須由愛國者掌握　最急切是完善選舉制度 (12:10)

「完善『一國兩制』制度體系，落實『愛國者治港』根本原則」專題研討會今日（22日）上午在北京舉行，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在開幕式講話中指出，「愛國者治港」是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則和核心要義，香港的管治權必須掌握在愛國者手中，任何情況下都不能讓反中亂港分子佔據重要崗位。他並稱要「抓緊完善有關選舉制度」，確保香港管治權掌握在愛國愛港者手中。
夏寶龍說，「一國兩制」是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，將繼續堅定不移地貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。而反中亂港分子藉「一國兩制」興風作浪、坐大成勢其中一個直接原因，是「愛國者治港」原則沒有得到全面落實。
夏寶龍指出，落實「愛國者治港」原則要完善相關制度，即必須嚴格依照憲法和基本法辦事、必須尊重中央的主導權、必須符合香港實際情況、必須落實行政主導體制、必須有健全的制度保障，強調「愛國者治港」必須落實在制度上。他稱，要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任。
夏寶龍亦表示，落實「愛國者治港」原則需要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權掌握在愛國愛港者手中。