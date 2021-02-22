新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:20)

本港昨日（21日）新增20宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月15日至2月21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月21日報道：增20確診6源頭不明 初步陽性逾10宗
○油尖旺區
建煌華廈地下 OPPA韓國燒肉店
現時點 沙嗲王
星光行
○觀塘區
匯景廣場
順利商場2期
秀茂坪商場
啟田商場
○深水埗區
北河街市政大廈
○沙田區
沙田大會堂平台 美心皇宮
○葵青區
葵星中心
和宜商場
青衣城 梅丘壽司の美登利總本店
○荃灣區
海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳
大鴻輝（荃灣）中心 常滿百家菜酒樓
○屯門區
富泰商場
○中西區
莊士大廈地下 麥當勞
中華總商會大廈 美心MX
新中環大廈地下 美華茶餐廳
元創方
○灣仔區
金殿大廈 御名軒
西施樓地下 拉麵來
合和中心
○北區
海禧華庭 一品燒鵝海鮮酒家
○離島區
D'Deck 麥當勞
銀輝大廈 羅馬餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2月21日）
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