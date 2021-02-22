港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:20)

本港昨日（21日）新增20宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月15日至2月21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月21日報道：增20確診6源頭不明 初步陽性逾10宗

○油尖旺區

建煌華廈地下 OPPA韓國燒肉店

現時點 沙嗲王

星光行

○觀塘區

匯景廣場

順利商場2期

秀茂坪商場

啟田商場

○深水埗區

北河街市政大廈

○沙田區

沙田大會堂平台 美心皇宮

○葵青區

葵星中心

和宜商場

青衣城 梅丘壽司の美登利總本店

○荃灣區

海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳

大鴻輝（荃灣）中心 常滿百家菜酒樓

○屯門區

富泰商場

○中西區

莊士大廈地下 麥當勞

中華總商會大廈 美心MX

新中環大廈地下 美華茶餐廳

元創方

○灣仔區

金殿大廈 御名軒

西施樓地下 拉麵來

合和中心

○北區

海禧華庭 一品燒鵝海鮮酒家

○離島區

D'Deck 麥當勞

銀輝大廈 羅馬餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2月21日）

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