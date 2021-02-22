「吊鐘王」紅花荷與吊鐘大不同　專家教路：紅花荷是樹、花色深紅 (09:10)

「吊鐘王」紅花荷春天開花，紅色花瓣鮮艷奪目，花序懸垂，花形似吊鐘（另一種杜鵑花科的灌木），而且花序較大，故有「吊鐘王」之稱。惟吊鐘王與吊鐘是兩種不同的植物，香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇指出兩者最大分別：紅花荷是樹（喬木），吊鐘為灌木。
吊鐘屬灌木較矮小 花瓣淺粉紅色
「吊鐘王」紅花荷與吊鐘的名稱、花朵下垂的特性雖然相似，但兩者有多處不同，「樹博士」詹志勇指出兩種植物的分別：
「吊鐘王」紅花荷：屬喬木，可長至十米高；花比吊鐘花的大，約3厘米長，顏色呈深玫瑰紅。
吊鐘：屬灌木，最多長至2米多高；吊鐘花的花較小，約1厘米長，顏色呈淺粉紅色，花瓣有少許透明。
紅花荷正值花期 多個公園可觀賞
根據康文署及發展局網站資料，紅花荷屬金縷梅科常綠小喬木，花期約2至4月，被列入《林務規例》保護植物名單。香港動植物公園、龍翔道公園、北區公園、城門郊野公園等都可觀賞紅花荷。
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