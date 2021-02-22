「吊鐘王」紅花荷與吊鐘大不同　專家教路：紅花荷是樹、花色深紅 (09:10)

吊鐘屬灌木較矮小 花瓣淺粉紅色

「吊鐘王」紅花荷與吊鐘的名稱、花朵下垂的特性雖然相似，但兩者有多處不同，「樹博士」詹志勇指出兩種植物的分別：

「吊鐘王」紅花荷：屬喬木，可長至十米高；花比吊鐘花的大，約3厘米長，顏色呈深玫瑰紅。

吊鐘：屬灌木，最多長至2米多高；吊鐘花的花較小，約1厘米長，顏色呈淺粉紅色，花瓣有少許透明。

紅花荷正值花期 多個公園可觀賞

根據康文署及發展局網站資料，紅花荷屬金縷梅科常綠小喬木，花期約2至4月，被列入《林務規例》保護植物名單。香港動植物公園、龍翔道公園、北區公園、城門郊野公園等都可觀賞紅花荷。

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