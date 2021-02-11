新冠肺炎｜確診紅Van司機駕駛荃灣觀塘路線　周大福染疫銷售員油麻地、中環店工作 (18:13)

紅van司機個案詳情：

2月18日發病，居於葵聯邨聯欣樓，是日更司機（早上開始至下午1時），其小巴車牌為NB4143。與確診者共用小巴的另一名司機列為緊密接觸者，須檢疫。

周大福銷售員個案詳情：

2月14日發病，2月19日最後一天工作，工作期間有戴口罩。少於10名同事須檢疫。

周大福表示，染疫員工於油麻地第二分行及中環PMQ元創坊Loupe當值，最後上班日期分別為2月9日及2月19日；兩店已即時暫停營業或暫停開放，進行徹底清潔及消毒。周大福呼籲近日曾光顧或到訪油麻地第二分行及Loupe的顧客及訪客，時刻留意身體狀況。

福源廣場美聯物業兩員工染疫 100員工須檢疫

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，位於長沙灣福源廣場的地產公司資訊科技部門職員初步確診，連同此前已有一名員工確診，該公司共兩人染疫，約100名員工須送檢疫中心。

美聯物業表示，於福源廣場的辦公室在2月10日及2月20日有資訊科技部門的員工確診，上址為一個後勤辦公室，確診者無與客戶接觸紀錄。

居強檢大廈陪月員染疫

初步確診的66歲陪月員居於藍田安田邨安健樓，最後上班日為2月11日，2月19日發病。安健樓本身已納入強制檢測，陪月員與此前個案的單位為上下層，張竹君稱或是環境感染。至於陪月員所服務的家庭毋須送檢疫，但要接受檢測。

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