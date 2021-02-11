新冠肺炎｜今增20確診6源頭不明　初步陽性逾10宗【附新增強制檢測大廈名單】 (16:33)

截至今日（21日）凌晨零時，本港新增20宗新型冠狀病毒確診個案，19宗屬本地感染，當中6宗為源頭不明，13宗與早前個案相關；餘下一宗為輸入個案。初步陽性有10多宗。
源頭不明個案患者報稱居住大廈，須列入強制檢測：
．藍田匯景花園1座（2月17日曾列強制檢測）
．葵涌葵聯邨聯欣樓
．北區馬適路皇府山5座
．觀塘翠屏道19號翠楠樓高座
．元朗泰康圍115號
．深水埗福華街48號
相關個案患者中，增兩幢大廈須列入強制檢測：
．將軍澳尚德邨尚信樓
．慈雲山慈正邨正怡樓
樂義學校增4確診、2初步確診
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，13宗與早前個案相關的病例中，有4宗與筲箕灣明愛樂義學校有關，當中兩人為學生家人、一名學生（個案10863）及一名社工（個案10864）。該名社工在2月9日至2月12日到該校做替工，在2月13日至2月15日到大埔匡智松嶺第二校宿舍工作，有6名院友及逾10名員工須檢疫。樂義學校有兩名工作人員初步確診。
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