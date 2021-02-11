新冠肺炎｜今增20確診6源頭不明　初步陽性逾10宗【附新增強制檢測大廈名單】 (16:33)

源頭不明個案患者報稱居住大廈，須列入強制檢測：

．藍田匯景花園1座（2月17日曾列強制檢測）

．葵涌葵聯邨聯欣樓

．北區馬適路皇府山5座

．觀塘翠屏道19號翠楠樓高座

．元朗泰康圍115號

．深水埗福華街48號

相關個案患者中，增兩幢大廈須列入強制檢測：

．將軍澳尚德邨尚信樓

．慈雲山慈正邨正怡樓

樂義學校增4確診、2初步確診

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，13宗與早前個案相關的病例中，有4宗與筲箕灣明愛樂義學校有關，當中兩人為學生家人、一名學生（個案10863）及一名社工（個案10864）。該名社工在2月9日至2月12日到該校做替工，在2月13日至2月15日到大埔匡智松嶺第二校宿舍工作，有6名院友及逾10名員工須檢疫。樂義學校有兩名工作人員初步確診。

新冠肺炎 相關報道：

確診紅Van司機駕駛荃灣觀塘路線 周大福染疫銷售員油麻地、上環店工作

學會倡社區藥劑師可供接種服務 倘接種率低建議政府主動聯絡優先群組

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽