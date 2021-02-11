新冠疫苗｜學會倡社區藥劑師可供接種服務　倘接種率低建議政府主動聯絡優先群組 (14:12)

在英國倫敦協助接種新冠疫苗的藥劑師、英國皇家醫學院專家顧問梁家偉表示，當地約690萬人接種BioNTech疫苗，約2.8萬人有頭痛、發燒等輕微及預知副作用，他在前線暫沒見有人出現嚴重副作用，接種者接種後會在中心逗留15分鐘觀察。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議港府為市民提供接種疫苗後自我護理的基本知識，包括如何處理低燒，否則屆時市民出現常見副作用，紛紛前往急症室。

除建議港府擴展接種服務至社區藥房，崔俊明亦建議政府應考慮設電話預約接種疫苗，方便市民；倘接種率低，當局可主動以電話或郵件聯絡優先群組。

香港疫苗及旅遊醫學會副會長（臨牀）江啟泰表示，接種疫苗後常見副作用包括注射位置腫痛、低燒，低燒者可服藥，但48小時持續高燒便應求醫；倘出現嚴重過敏反應如口腫臉腫，應盡快召救護車。學會稱雖然嚴重不良反應非常罕見，但建議院舍職員或同住家人為接種疫苗的長者提供3日觀察期。

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