港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:58)

本港昨日（20日）新增15宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月14日至2月20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月20日報道：增15確診4源頭不明

○油尖旺區

現時點 沙嗲王

華寶大廈 香港老飯店

建煌華廈地下 OPPA韓國燒肉店

○觀塘區

匯景廣場

啟田商場

秀茂坪商場

順利商場 2期

○深水埗區

西九龍中心

北河街市政大廈

青山道62D號地下 雪山冰廳

○沙田區

廣源市場

沙田大會堂平台 美心皇宮

○葵青區

和宜商場

華景商場 百份百餐廳

葵星中心

○荃灣區

海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳

○元朗區

元朗商業中心 大快活

○屯門區

富泰商場 羊城火鍋海鮮酒家

○中西區

莊士大廈地下 麥當勞

中華總商會大廈 美心MX

○灣仔區

金殿大廈 御名軒

西施樓地下 拉麵來

○離島區

D'Deck 麥當勞

銀輝大廈 羅馬餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2月20日）

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