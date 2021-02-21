新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:58)

本港昨日（20日）新增15宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月14日至2月20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月20日報道：增15確診4源頭不明
○油尖旺區
現時點 沙嗲王
華寶大廈 香港老飯店
建煌華廈地下 OPPA韓國燒肉店
○觀塘區
匯景廣場
啟田商場
秀茂坪商場
順利商場 2期
○深水埗區
西九龍中心
北河街市政大廈
青山道62D號地下 雪山冰廳
○沙田區
廣源市場
沙田大會堂平台 美心皇宮
○葵青區
和宜商場
華景商場 百份百餐廳
葵星中心
○荃灣區
海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳
○元朗區
元朗商業中心 大快活
○屯門區
富泰商場 羊城火鍋海鮮酒家
○中西區
莊士大廈地下 麥當勞
中華總商會大廈 美心MX
○灣仔區
金殿大廈 御名軒
西施樓地下 拉麵來
○離島區
D'Deck 麥當勞
銀輝大廈 羅馬餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2月20日）
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