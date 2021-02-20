新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月20日更新版） (23:41)

截至2月20日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在2021年2月7日至2月20日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月22日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．葵涌和宜合道33號雍雅軒第一座
．觀塘曉光街101號秀茂坪（南）邨秀旺樓
．油尖旺彌敦道521-523號禮基大廈
．沙田小瀝源行善里香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院
．上水智昌路9號上水名都羅馬閣
．沙田樂景街2-18號銀禧花園6座
任何在2021年2月7日至2月20日期間，曾於以下指明地方工作或值勤的人，須於2月22日或之前接受檢測：
出現兩宗或以上確診個案的工作場所
．九龍塘廣播道1A號香港電台電視大廈
任何在2021年2月6日至2月19日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月21日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．大埔太和路12號太和邨新和樓
．藍田安田街39號安田邨安健樓
．北角電廠街9-15號/電氣道296-308號聯和大廈
．西營盤皇后大道西401號利時大廈
．觀塘康寧道45號宜安中心
．九龍塘界限街139號根德閣第5座
．紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓
資料來源：政府新聞公報