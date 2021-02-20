新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月20日更新版） (23:41)

任何在2021年2月7日至2月20日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月22日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．葵涌和宜合道33號雍雅軒第一座

．觀塘曉光街101號秀茂坪（南）邨秀旺樓

．油尖旺彌敦道521-523號禮基大廈

．沙田小瀝源行善里香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院

．上水智昌路9號上水名都羅馬閣

．沙田樂景街2-18號銀禧花園6座

任何在2021年2月7日至2月20日期間，曾於以下指明地方工作或值勤的人，須於2月22日或之前接受檢測：

出現兩宗或以上確診個案的工作場所

．九龍塘廣播道1A號香港電台電視大廈

任何在2021年2月6日至2月19日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月21日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．大埔太和路12號太和邨新和樓

．藍田安田街39號安田邨安健樓

．北角電廠街9-15號/電氣道296-308號聯和大廈

．西營盤皇后大道西401號利時大廈

．觀塘康寧道45號宜安中心

．九龍塘界限街139號根德閣第5座

．紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓

資料來源：政府新聞公報