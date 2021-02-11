調查：油尖旺14偷拍黑點　旺角T.O.P商場最令人擔憂　扶手梯交叉抬頭易見裙底 (13:50)

關注婦女性暴力協會與油尖旺區議會婦女事務工作小組公布研究，稱油尖旺區有14個偷拍黑點，涵蓋商場及地鐵站等，當中旺角T.O.P商場的偷拍擔憂最大。協會建議短期內在該商場扶手電梯加貼磨砂紙，加強人手巡查，減低女性被偷拍風險。長期而言，協會要求政府就防偷拍建立建築物設計及管理指引，並針對偷拍行為設立特定罪行，提高公眾意識。
協會邀請9名在油尖旺生活的女性考察員，在去年12月12日至19日期間，在油尖旺區30個地點觀察，並為該些地點的偷拍擔憂程度評分，以5分為滿分（愈高分代表愈擔憂）。研究發現，有14個地點高於3分，屬偷拍黑點，包括6個購物商場、5個港鐵站、2個康樂設施及1條行人天橋。
「擔憂評分」最高4.22分的是旺角T.O.P商場。關注婦女性暴力協會研究主任邱志衡說，該商場上落扶手電梯是交叉設計，距離近，且用透明玻璃，容易導致高低位差，迎面見到對方胸前或抬頭望到裙底，不法之徒或趁機偷拍。他建議，短期內在玻璃貼上磨砂或鏡面貼紙，亦要加強人手巡查，令人不易偷拍。
港鐵旺角站樓梯斜 短裙女易走光
港鐵站當中，旺角站擔憂評分最高，為3.67分。邱志衡說，該站人流多，環境擠迫，樓梯設計太斜，短裙女性容易走光。他建議，港鐵加派職員站在樓梯口，或在高危地點加裝顯眼的閉路電視鏡頭，打擊偷拍行為。
關注婦女性暴力協會將與偷拍黑點的營運者溝通，並提出改善方案，包括在玻璃幕牆的偷拍黑點加設障礙物，妨礙偷拍者走近等。