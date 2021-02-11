調查：油尖旺14偷拍黑點　旺角T.O.P商場最令人擔憂　扶手梯交叉抬頭易見裙底 (13:50)

協會邀請9名在油尖旺生活的女性考察員，在去年12月12日至19日期間，在油尖旺區30個地點觀察，並為該些地點的偷拍擔憂程度評分，以5分為滿分（愈高分代表愈擔憂）。研究發現，有14個地點高於3分，屬偷拍黑點，包括6個購物商場、5個港鐵站、2個康樂設施及1條行人天橋。

「擔憂評分」最高4.22分的是旺角T.O.P商場。關注婦女性暴力協會研究主任邱志衡說，該商場上落扶手電梯是交叉設計，距離近，且用透明玻璃，容易導致高低位差，迎面見到對方胸前或抬頭望到裙底，不法之徒或趁機偷拍。他建議，短期內在玻璃貼上磨砂或鏡面貼紙，亦要加強人手巡查，令人不易偷拍。

港鐵旺角站樓梯斜 短裙女易走光

港鐵站當中，旺角站擔憂評分最高，為3.67分。邱志衡說，該站人流多，環境擠迫，樓梯設計太斜，短裙女性容易走光。他建議，港鐵加派職員站在樓梯口，或在高危地點加裝顯眼的閉路電視鏡頭，打擊偷拍行為。

關注婦女性暴力協會將與偷拍黑點的營運者溝通，並提出改善方案，包括在玻璃幕牆的偷拍黑點加設障礙物，妨礙偷拍者走近等。

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