消息稱中央擬調整香港選舉制度　譚耀宗：下月兩會暫無提香港問題 (13:29)

本報今日（20日）引述消息表示，中央除擬向選委會和立法會、區議會相關席位開刀，立法會地區直選的「劃區」都有變動。昨（19日）撰文稱香港選舉制度需要調整的全國人大常委譚耀宗今日回應表示，下月兩會暫時議程無提及香港問題，他的文章是個人見解，認為為保持香港繁榮穩定重要，選舉制度哪處要完善值得深入思考。
譚耀宗稱，政府有規定立法會選區如何劃分，過去有人提過「選區咁大合唔合理呢」，每次選舉前政府會檢視。民建聯今日公布兩會提案和建議，譚耀宗說雖無就選舉制度調整作提案，但今後要小心研究近日內地學者提出的看法和論點，又強調香港社會要「愛國者治港」。至於是否要取消特首選委會當中區議會的117席、立法會超區議席，他稱未有具體建議，但認為特首選舉「行咗咁多屆，有啲嘢要檢討」。
民建聯兩會倡國家教育部等為港憲法國防教育定框架
民建聯今日開記者會，公布在兩會提出的22項建議和提案，包括建議中央向特區提供更多新型冠狀病毒疫苗；香港轉數快與內地網上實時轉帳支付系統對接，實地跨境跨行轉帳，取消只能匯款到本人同名戶口的限制；為青年設兩地深入體驗式學習和交流，舉例設立「模擬小人大、小政協」；建議國家司法部、國防部、教育部以及普法辦每年派出宣講團到香港宣傳國防安全的相關知識，為香港的憲法、國防教育以及外交知識教育定方向性框架等。