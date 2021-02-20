新冠肺炎｜今增15宗確診4宗源頭不明　不設疫情記者會 (14:37)

源頭不明個案：

．70歲退休婦人（個案10835）：居於火炭樂景街銀禧花園6座。該大廈早前因為出現確診個案而須於2月10日強制檢測，患者於2月11日的檢測結果呈陰性，2月13日開始咳嗽和發冷，2月17日到普通科門診求醫，2月18日交深喉唾液樣本並確診

．29歲的士司機（個案10836）：住貝澳新圍村，車牌為TR8063，主要在東涌交更。他2月11日開始失去味覺和最後上班，2月18日到普通科門診求醫，同日遞交深喉唾液樣本並確診。衛生署建議2月9日至11日曾乘搭該的士的市民做病毒檢測

．42歲私家醫生林嘉揚（個案10845）：居於葵涌雍雅軒1座，沒有病徵。他曾於傳染期2月16日至18日在葵涌和宜合道和宜商場仁心醫務中心工作，另一工作人員被列為密切接觸者。衛生署建議該診所關閉14日，以及2月16至18日曾到該診所求醫的病人做病毒檢測。另外，林嘉揚亦曾於傳染期間在和宜合道葵星中心華豐護老中心為數名院友診治，衛生署已安排該護老院員工和院友檢測

．51歲家庭主婦（個案10847）：居秀茂坪南邨秀旺樓，2月17日到社區檢測中心接受檢測，其後確診，沒有病徵

相關個案患者報稱住址：

．觀塘宜安中心

．藍田安田邨安健樓

．油麻地禮基大廈

．沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院

．上水名都羅馬閣

．沙田銀禧花園6座

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