新冠疫苗｜聶德權：電子針卡為日後出境提供基礎　打針可否通關「唔係馬上有答案」 (11:15)

政府下周五（26日）起安排優先群組接種新型冠狀病毒疫苗，市民可到全港29間社區疫苗接種中心、醫管局18間普通科門診及全港1500間私家診所免費打針。公務員事務局長聶德權今早（20日）在商台節目《政經星期六》表示，市民打針後會獲實體及電子針卡，電子針卡為日後出境、跨境行等提供基礎。
聶德權表示，政府重視打針後在出境、通關或檢疫措施上有無放寬空間，亦明白市民關注問題，強調一定要「科學為本，實證為本」。至於接種疫苗後可否與內地或其他地方通關，他稱留意在國際社會上都有討論，「但都唔係話馬上就會有答案」，要取決於疫苗保護力的維持時間及風險。
聶德權稱，市民無論在哪個地方接種疫苗，接種後其相關資料都要輸入中央紀錄系統，市民亦會取得實體針卡及在政府「智方便」流動應用程式獲取電子針卡，記錄接種第一及第二劑疫苗的時間、地點、款式及批次等資料，方便日後跟進。
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