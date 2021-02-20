天氣｜天文台料未來兩日天晴溫暖　下周中期雲量較多 (16:30)

【16:30更新】華南地區普遍晴朗。本港今日（20日）下午大部分地區的相對濕度維持在60%左右。本港地區今晚及明日（21日）天氣預測天晴，明早市區最低氣溫約18度，新界再低幾度。日間溫暖及乾燥，最高氣溫約25度，吹微風。展望隨後一兩日持續晴朗，日間溫暖。下周中期雲量較多。
杜鵑或下周中進入南海後消散
另外，下午4時，熱帶風暴杜鵑集結在馬尼拉之東南約1260公里，預料向西北移動，時速約20公里，橫過菲律賓以東海域。杜鵑可能於下周中期進入南海中南部，並逐漸消散。
【08:10】早上8時10分，天文台錄得氣溫17.2度，相對濕度84%。
乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗天氣。本港方面，今早市區氣溫降至約17度，新界再低幾度。
在上午8時，熱帶風暴杜鵑集結在馬尼拉之東南約1370公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約16公里，橫過菲律賓以東海域。天文台預測杜鵑會在未來兩三日橫過菲律賓中南部，可能於下周中期進入南海中南部，並逐漸消散。
預測今日天晴乾燥，早上清涼，最高氣溫約23度，吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩三日持續晴朗，日間溫暖。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流於下周中期抵達華南沿岸，為該區帶來幾陣雨。
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