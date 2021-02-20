天氣｜天文台料未來兩日天晴溫暖　下周中期雲量較多 (16:30)

杜鵑或下周中進入南海後消散

另外，下午4時，熱帶風暴杜鵑集結在馬尼拉之東南約1260公里，預料向西北移動，時速約20公里，橫過菲律賓以東海域。杜鵑可能於下周中期進入南海中南部，並逐漸消散。

【08:10】早上8時10分，天文台錄得氣溫17.2度，相對濕度84%。

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗天氣。本港方面，今早市區氣溫降至約17度，新界再低幾度。

在上午8時，熱帶風暴杜鵑集結在馬尼拉之東南約1370公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約16公里，橫過菲律賓以東海域。天文台預測杜鵑會在未來兩三日橫過菲律賓中南部，可能於下周中期進入南海中南部，並逐漸消散。

預測今日天晴乾燥，早上清涼，最高氣溫約23度，吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩三日持續晴朗，日間溫暖。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流於下周中期抵達華南沿岸，為該區帶來幾陣雨。

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