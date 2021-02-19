兩男女旺角悼周梓樂涉違限聚令罪脫　官：4警均未能認出兩被告 (22:06)

被告為社工伍文浩（25歲）及一名16歲少女，控罪指出，二人於2020年5月8日，在亞皆老街73至78號外參與禁止群組聚集。

梁官在裁決時指出，本案關鍵在於兩名被告有否參與當晚在亞皆老街百老匯電器外的聚集。督察陳嘉豪供稱，當日有約150人在該處聚集，惟他未能確認遭警方截停的人就是聚集參與者。

梁官續稱，當晚在通菜街7-11商店外包圍及截查在場者的警員高龍柱，承認通菜街的車輛及行人可自由流動，該商店亦如常營業，人可自由進出，梁官質疑警方如何分辨被截查的人是否本已身處店內。

對於另一名警司曾供稱認得兩名被告曾參與百老匯電器外的聚集，梁官稱，之後作供的4名警員均無法認出兩名被告，質疑該警司是如何認得出，加上控方原本的檢控基礎並非依賴該警司的證供，因此其證供可依賴性存疑，又稱即使兩名被告行為可疑亦不代表有罪，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定二人罪名不成立。